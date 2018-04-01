Синоптики обещают значительное потепление в Москве на уже следующей неделе

Уже на предстоящей рабочей неделе в Москве ожидается потепление.

Об этом сообщает в воскресенье RT со ссылкой на директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Он отметил, что циркуляция над европейской территорией России с завтрашнего дня начнет претерпевать значительные изменения. Это, по словам главы Гидрометцентра, означает, что российская столица будет находиться в зоне перемещения, или адвекции, очень теплого воздуха. Уже к понедельнику, согласно ожиданиям специалистов, температура в Москве достигнет двузначной величины, то есть +8…+10 °С.