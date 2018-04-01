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Порошенко потребовал от ВСУ соблюдать перемирие в Донбассе

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 Порошенко собирается обсудить в ФРГ размещение миротворцев в Донбассе

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 Пресс-секретарь президента Чехии прокомментировал выдачу в США россиянина Никулина

Пресс-секретарь президента Чехии прокомментировал выдачу в США россиянина Никулина
16:11   1 Апреля 2018
Весь мир
93

Пресс-секретарь президента Чехии прокомментировал выдачу в США россиянина Никулина

Пресс-секретарь президента Чехии прокомментировал выдачу в США россиянина Никулина

Пресс-секретарь чешского лидера Йиржи Овчачек подчеркнул, что о союзничестве с США речь «вообще не идет».

Полиция задержала россиянина Евгения Никулина в Праге в октябре 2016 года. США и РФ обвинили мужчину в хакерстве. Чехия могла экстрадировать Никулина как в Москву, так и в Вашингтон. Обвиняемый опротестовал решение пражского суда в части его возможной выдачи в США. Однако в ноябре 2017 года Верховный суд в Праге решил, что Никулина могут выдать в США. Россиянина экстрадировали из Праги в Вашингтон.

«За выдачей Никулина скрывается стремление получить «боеприпасы» на Трампа», — считает Овчачек.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сша #трамп #никулин #овчачек
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