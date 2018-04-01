Три российских дипломата вернулись из Праги в Москву

Пресс-секретарь посольства РФ в Праге уточнил, что Чехию покинули два сотрудника диппредставительства и дипломат из торгового представительства.

По его словам, три российских дипломата вместе с семьями вылетели из Праги и вернулись в Москву. Чешское правительство поддержало британские власти и выслало дипломатов РФ. Североатлантический альянс сократил состав российской миссии при НАТО с 30 до 20 человек. Великобритания выслала 23 дипломата РФ.