Три российских дипломата вернулись из Праги в Москву
Пресс-секретарь посольства РФ в Праге уточнил, что Чехию покинули два сотрудника диппредставительства и дипломат из торгового представительства.
По его словам, три российских дипломата вместе с семьями вылетели из Праги и вернулись в Москву. Чешское правительство поддержало британские власти и выслало дипломатов РФ. Североатлантический альянс сократил состав российской миссии при НАТО с 30 до 20 человек. Великобритания выслала 23 дипломата РФ.
#Захарова: "Предложен паритет. Разница между численным составом более 50 человек в пользу британской стороны" pic.twitter.com/gkwgssWXXb— МИД России ???????? (@MID_RF) March 31, 2018