Путин позвонил Тулееву

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Путин поблагодарил Амана Тулеева за многолетнюю работу на посту губернатора Кемеровской области.

По его словам, Владимир Владимирович позвонил Тулееву в воскресенье, 1 апреля, и поблагодарил за работу на посту руководителя региона. Президент России подписал указ о досрочном прекращении полномочий Амана Тулеева. Пост временно исполняющего обязанности главы Кемеровской области занял Цивилев.