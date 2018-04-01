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15:11   1 Апреля 2018
Россия
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Путин позвонил Тулееву

Путин позвонил Тулееву

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Путин поблагодарил Амана Тулеева за  многолетнюю работу на посту губернатора Кемеровской области.

По его словам, Владимир Владимирович позвонил Тулееву в воскресенье, 1 апреля, и поблагодарил за работу на посту руководителя региона. Президент России подписал указ о досрочном прекращении полномочий Амана Тулеева. Пост временно исполняющего обязанности главы Кемеровской области занял Цивилев.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #общество #кемеровская область #тулеев
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