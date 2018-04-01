Путин позвонил Тулееву
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Путин поблагодарил Амана Тулеева за многолетнюю работу на посту губернатора Кемеровской области.
По его словам, Владимир Владимирович позвонил Тулееву в воскресенье, 1 апреля, и поблагодарил за работу на посту руководителя региона. Президент России подписал указ о досрочном прекращении полномочий Амана Тулеева. Пост временно исполняющего обязанности главы Кемеровской области занял Цивилев.
Песков: Путин позвонил Тулееву и поблагодарил его за многолетнюю работу на посту руководителя региона pic.twitter.com/8Id9cAsskz— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) April 1, 2018