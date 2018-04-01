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 Эксперт оценил эффективность петиции за блокировку Вольнова в соцсетях

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15:44   1 Апреля 2018
Россия
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Эксперт оценил эффективность петиции за блокировку Вольнова в соцсетях

Эксперт оценил эффективность петиции за блокировку Вольнова в соцсетях

На платформе Change.org появилась петиция, призывающая Роскомнадзор заблокировать YouTube-канал и другие страницы в соцсетях украинского пранкера Евгения Вольнова, который является автором вбросов о числе погибших в трагедии в Кемерово.

Главный редактор сетевого издания Politrussia Руслан Осташко выразил мнение, что этот список адресатов необходимо расширить, пишет ФАН.

Напомним, Вольнов (реальное имя Никита Кувиков) звонил в кемеровские морги и от лица МЧС дезинформировал сотрудников о 300 погибших при пожаре в «Зимней вишне». СК РФ расценил действия пранкера как возбуждение ненависти или вражды и открыл против украинца уголовное дело. Вольнов был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Как отмечается в петиции, канал украинца стал в 10 раз популярнее после фейков о сотнях жертв в Кемерове. Согласно данным аналитического сервиса Social Blade, максимальная монетизация канала Вольнова за три дня после происшествия в Кузбассе могла вырасти более чем в 10 раз. 

 Осташко одобрил создание петиции, однако выразил мнение, что эффективнее было бы адресовать ее администрациям соцсетей. Он также выразил удивление, что администрации соцсетей не отреагировали должным образом на «розыгрыш» Вольнова и не заблокировали его.

Обращение к администрации социальных сервисов будет гораздо эффективнее обращения в Роскомнадзор, а еще лучше вызвать их для разъяснения вопроса в соответствующие профильные комитеты Госдумы, выразил мнение эксперт.

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Автор: Ольга Шпакова
#петиция #пожар #кемерово #пранкер #зимняя вишня #вольнов
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