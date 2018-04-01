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Фейки про фейки. Ведущие американских телеканалов зубрят один и тот же текст

Фейки про фейки. Ведущие американских телеканалов зубрят один и тот же текст

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Фейки про фейки. Ведущие американских телеканалов зубрят один и тот же текст

Фейки про фейки. Ведущие американских телеканалов зубрят один и тот же текст

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15:29   1 Апреля 2018
Весь мир
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Фейки про фейки. Ведущие американских телеканалов зубрят один и тот же текст

Фейки про фейки. Ведущие американских телеканалов зубрят один и тот же текст

На YouTube появился ролик, наглядно демонстрирующий политическую ангажированность американских телеканалов.

На видео, которое представляет собой нарезку фрагментов американских новостных телепередач, отчетливо видно, как телеведущие каналов повторяют друг за другом одинаковые утверждения. Чаще всего дикторы говорят о некой угрозе для американской демократии, которую несут фейковые новости. При этом слова ведущих звучат не так убедительно, когда повторяются сотни раз по заранее заученному тексту.

Пользователей сети возмутил ханжеский способ подачи информации в американских СМИ. Многие назвали сложившуюся в американском медиапространстве ситуацию сюрреалистичной, увидев в ней сходство с антиутопией Джорджа Оруэла «1984».

«1984 год наступил, когда частные корпорации начали покупать правительство и средства массовой информации», — написал пользователь DocTheMedic3

«На самом деле пугающе. Как какое-то произведение Джорджа Оруэлла», — отметил Kyle Berardi

 

«Стоит понимать, что это делает не только Синклер (американский телеведущий — прим. ред.). Они все это делают. Все время. Каждый день.», — заявил пользователь Buff Awesome

«Это настоящие фейковые новости», —  пишет пользователь Alimony Mindset

«Корпорация «Фейковые новости», — назвал увиденное D Manchu

 «И эти люди пытались добиться избрания Хилари (Клинтон — прим. ред.), - напомнил пользователь Stank Ass

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#сша #видео #политика #весь мир #телевидение #фейковые новости
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