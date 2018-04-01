Нетаньяху попросил Турцию не читать мораль «самой нравственной армии в мире»
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что «в Анкаре справляют 1 апреля» после заявления Турции о применении израильской армией «несоразмерной силы против палестинских демонстрантов».
Турецкая сторона раскритиковала израильских военных, которые в пятницу, 30 марта, расстреляли участников беспорядков на границе сектора Газа. Погибли 15 человек. Тысячи пострадали. Нетаньяху заявил, что «самой нравственной армии в мире» не нужны лекции по морали от Анкары.
«От того, кто многие годы беспорядочно бомбит гражданское население», — заключил премьер-министр Израиля.