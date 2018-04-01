Посол РФ назвал «дело Скрипаля» провокацией британских спецслужб

Провокация направлена на сдерживание РФ, считает посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.

В интервью программе «Итоги недели» на НТВ он отметил, что Лондон несколько лет назад раздумывал о том, какую роль будет играть в западном союзе. После утверждения концепции национальной безопасности («Стратегия национальной безопасности и обзор стратегической обороны и безопасности Великобритании» 2015 года), премьер Тереза Мэй подтвердила, что британцы взяли курс на лидирующую роль в так называемом сдерживании Российской Федерации.

Чтобы придерживаться курса, была необходима мощная провокация, которую смогли бы поддержать правительство и народ.

Провокацию с делом Скрипалей, вероятнее всего, устроили британцы, чтобы иметь возможность обвинить Россию и сдерживать ее, считает Яковенко.