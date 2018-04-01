Порошенко собирается обсудить в ФРГ размещение миротворцев в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко заявил о планах посетить Германию 10 апреля для того, чтобы обсудить размещение миротворцев в Донбассе.

Соответствующее сообщение на своей странице в сети микроблогов Twitter оставил пресс-секретарь украинского главы Святослав Цеголко.

«В ходе встречи с общиной Мариуполя президент заявил, что 10 апреля, сразу после Пасхи, отправится с визитом в Берлин для переговоров с канцлером Германии», — написал он.

Під час зустрічі з громадою Маріуполя Президент проанонсував, що 10 квітня, одразу після Великодня, здійснить візит до Берліна для переговорів з Канцлером Німеччини — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) April 1, 2018

Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о том, что в Донбасс необходимо ввести 15 тысяч миротворцев ООН.