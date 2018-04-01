Украинские силовики обстреляли медицинский автомобиль в Донбассе — ЛНР

Представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинские силовики обстреляли медицинскую машину в районе села Нижнее Лозовое.

По его словам, ВСУ выстрелили из противотанковой управляемой ракеты и уничтожили автомобиль «Урал». Медицинская машина перевозила заболевшего военнослужащего Народной милиции ЛНР. Пострадали три человека.

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе подтверждала намерение ввести «пасхальное перемирие» с пятницы, 30 марта.