Неизвестные открыли стрельбу по людям в ночном клубе на Украине

В украинском городе Ивано-Франковск полицейские задержали 11 человек из-за стрельбы в ночном клубе.

Об этом местные стражи порядка сообщили в Facebook. Отмечается, что в ночь с 31 марта на 1 апреля на линию 102 поступило сообщение о стрельбе у ночного клуба на улице Ивасюка. На место происшествия прибыли несколько экипажей патрульной полиции. По информации очевидцев, неизвестные вели стрельбу по людям на лестнице и в самом помещении ночного клуба.

Согласно имеющимся данным, в результате стрельбы ранения в ноги получили два человека. Их госпитализировали.