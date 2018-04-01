Бабиков победил в гонке преследования на чемпионате России по биатлону

Биатлонист Антон Бабиков занял первое место в гонке преследования на 12,5 километров на чемпионате в Ханты-Мансийске.

Спортсмену удалось преодолеть дистанцию за 34 минуты 49,4 секунды. Второе место досталось Максиму Цветкову, который отстал от лидера гонки на 5,8 секунды, а третьим финишировал Евгений Гараничев.

Ранее Екатерина Юрлова-Перхт выиграла гонку преследования на 10 километров на чемпионате России. Представительнице Петербурга удалось преодолеть дистанцию за 31 минуту 21 секунду и сделать три промаха.