Таджикская авиакомпания остановила полеты сразу в 9 российских городов

Таджикская частная авиакомпания «Сомон Эйр» после телеграммы от Росавиации вынужденно приостановила полеты по девяти направлениям в РФ.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Конфликт авиавластей Таджикистана и России начался из-за того, что таджикская сторона не выдала разрешение «Уральским авиалиниям» с 26 марта этого года на полеты по ряду направлений, в том числе из Перми и Челябинска в Душанбе.

По словам замглавы Агентства гражданской авиации при правительстве Таджикистана Азиза Набизода, авиакомпании страны полеты в эти российские города не осуществляют, однако Минтранс России настаивает на полетах «Уральских авиалиний» по направлениям Пермь-Душанбе и Челябинск-Душанбе, что якобы является нарушением договоренностей о полетах на паритетной основе. Российские авиавласти призвали Министерство транспорта Таджикистана начать двусторонние переговоры по данному вопросу.