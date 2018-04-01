Строительный кран упал в Казани

ГУ МЧС РФ по Татарстану сообщило, что в воскресенье, 1 апреля, строительный кран упал на улице Тукая в Казани.

По информации МЧС, никто не пострадал. Упавший кран не повредил здания. Им управляли с земли при помощи выносного пульта. Строили административное здание комбината бытового обслуживания. Марка строительного крана КБ-325. Высота 20 метров, стрела — 35 метров.

Строительная компания генподрядчика уберет упавшую стрелу крана. Предварительно, когда опускался груз, нарушился баланс башенного крана, поэтому упала стрела, уточнили в региональном МЧС РФ.