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13:49   1 Апреля 2018
Весь мир
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Бельгийский эксперт назвал бездоказательными обвинения в адрес РФ по «делу Скрипаля»

Бельгийский эксперт назвал бездоказательными обвинения в адрес РФ по «делу Скрипаля»

Формальных доказательств причастности РФ к отравлению Скрипалей не представили, заявил эксперт по международным отношениям, профессор Католического университета Левена Танги Де Вильде.

В эфире радиостанции Premiere он отметил, что дело Скрипаля не было урегулировано на уровне спецслужб. Его возвели на правительственный уровень, рассчитывая на общественную огласку и предвосхищение результатов расследования. Это привело к тому, что российская сторона осудила эту форму намеренного обвинения. Формальных доказательств причастности России нет, подчеркнул эксперт.

В течение этой недели страны ЕС, а также Америка, Канада, Украина и ряд других государств сообщили о высылке российских дипломатов из-за происшествия в Солсбери, где 4 марта отравили британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь. Лондон считает виновной в отравлении Москву. Россия отрицает свою причастность.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #великобритания #бельгия #дело скрипаля
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