Взрыв прогремел в игорном заведении на Украине

В игорном заведении Житомирской области прогремел взрыв.

Соответствующая информация в воскресенье появилась на сайте национальной полиции Украины. Согласно предварительным данным, в помещении игорного заведения неизвестный оставил предмет, который взорвался в районе 4.30 по местному времени. На момент взрыва в одной из комнат находилось четверо человек, никто из них не пострадал.

Как полагают взрывотехники, причиной взрыва могла послужить граната РГД-5. Местная полиция завела уголовное дело по статье «Хулиганство».