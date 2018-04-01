Жителям Волоколамска выдали тысячу респираторов

Проживающим рядом с полигоном бытовых отходов «Ядрово» в Подмосковье выдали тысячу респираторов, рассказали в МЧС.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, за последние сутки на постах «Мосэкомониторинга» в районе полигона «Ядрово» разовые превышения предельно допустимой концентрации по сероводороду зафиксированы не были.

План по минимизации выхода токсичных газов с полигона уже реализуется. Круглосуточно на месте ведут работу оперативные группы и лаборатории. Проблему с запахом с полигона должны решить до 15 июня, работы лично контролирует глава Подмосковья Андрей Воробьев.

На полигоне до лета планируется запустить систему утилизации газа. До установки запах со свалки подавляется с помощью аэрозольных пушек.