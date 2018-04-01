Сотрудничество с РФ необходимо для решения глобальных кризисов — глава МИД Испании

Испанский министр иностранных дел Альфонсо Дасти подчеркнул, что Россия — стратегический собеседник и стратегическая озабоченность.

По его словам, некоторые действия российского государства нельзя считать дружественными, но надо быть реалистами и понимать, что Москва необходима для урегулирования определенных глобальных кризисов. Глава МИД Испании считает, что в диалоге с РФ нужен двойной подход — не только реагировать и осуждать неприемлемые действия, но и вместе решать проблемы, волнующие всех.