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Строительный кран упал в Казани
Украинские силовики обстреляли медицинский автомобиль в Донбассе — ЛНР

Украинские силовики обстреляли медицинский автомобиль в Донбассе — ЛНР

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 Сотрудничество с РФ необходимо для решения глобальных кризисов — глава МИД Испании

Сотрудничество с РФ необходимо для решения глобальных кризисов — глава МИД Испании
13:22   1 Апреля 2018
Весь мир
51

Сотрудничество с РФ необходимо для решения глобальных кризисов — глава МИД Испании

Сотрудничество с РФ необходимо для решения глобальных кризисов — глава МИД Испании

Испанский министр иностранных дел Альфонсо Дасти подчеркнул, что Россия — стратегический собеседник и стратегическая озабоченность.

По его словам, некоторые действия российского государства нельзя считать дружественными, но надо быть реалистами и понимать, что Москва необходима для урегулирования определенных глобальных кризисов. Глава МИД Испании считает, что в диалоге с РФ нужен двойной подход — не только реагировать и осуждать неприемлемые действия, но и вместе решать проблемы, волнующие всех.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #испания #общество #весь мир
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