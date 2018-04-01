«Проявил себя и как человек и как политик»: эксперт рассказал о причинах назначения Цивилева

После ухода Амана Тулеева с должности губернатора Кемеровской области временно исполняющим обязанности главы региона назначен вице-губернатор Сергей Цивилев.

Ранее Тулеев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с заявлением о досрочной отставке. В ходе своего видеообращения он заявил, что считает это решение правильным, осознанным и единственно верным, отметив тяжелейший моральный груз из-за пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Путин с доводами Тулеева согласился и отставку губернатора принял.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил о том, что такой исход является закономерным. По мнению эксперта, отставка Тулеева ознаменует конец эпохи «региональных князей», которая является отголоском 90-х годов.

«Так получилось, что Тулеев остался последним «князем», поэтому его региональное положение просто не давало ему уйти. Я не знаю, хотел ли он сам покидать свой пост, но после трагедии в Кемерово во многом это решение зависело уже не от него». — отметил Журавлев.

При этом эксперт подчеркнул, что за время руководства регионом Тулеев не раз себя проявлял себя с лучшей стороны, эффективно решая социально-экономическое проблемы Кузбасса. Именно эти его качества сформировали отношение к нему отношение со стороны местного населения, полагает собеседник ФБА.

Журавлев также отметил, что обычно в окружении лидера такого масштаба как Тулеев самостоятельных политических фигур не бывает, однако после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» кто-то должен был взять на себя ответственность за случившееся. Таким человеком стал Цивилев, который в нужное время продемонстрировал решительность и политический потенциал, поэтому и был назначен в качестве исполняющего обязанности.

Решение о назначении Цивилева, по мнению эксперта, выглядит весьма логичным. Журавлев заметил, что ранее политик занимал пост вице-губернатора, а также по профессии является угольщиком и хорошо понимает отраслевую специфику и бизнес-среду региона.