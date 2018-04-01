МЧС: Пожар и задымление в «Зимней вишне» развились почти за минуту

Пожар и задымление в кемеровском торговом центре распространялись стремительно и лавинообразно.

Об этом проинформировал главный государственный инспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев. Он рассказал, что первый датчик дыма сработал на четвертом этаже над сухим бассейном с поролоновыми кубами в зоне для детей, соседний датчик почувствовал задымление через девять секунд, еще через 15-17 секунд сработал датчик на пятом этаже, через 39 секунд - в лифтовом холле.

Приемно-передающие устройства, контрольные приборы работы систем противопожарной защиты передали в СК РФ для экспертиз. Следователи установят причины пожара и условия, способствовавшие гибели людей, подчеркнул Еникеев.

Торговый центр загорелся 25 марта. Было эвакуировано более 700 человек, порядка 20 человек спасли из огня пожарные. Жертвами инцидента стали 64 человека.