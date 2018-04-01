Россия не намерена сворачивать программы культурного обмена с Британией, заявил Мединский

Российская сторона не собирается сворачивать запланированные программы культурного обмена с Великобританией, несмотря на политические разногласия.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра культуры России Владимира Мединского. Глава ведомства также отметил, что программы культурного обмена между двумя странами уже спланированы, расписаны и отчасти профинансированы.

В начале марта отношения РФ и Великобритании резко обострились после того, как британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в одном из парков британского города Солсбери. Выяснилось, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом A234. Официальный Лондон утверждает, что к инциденту причастно российское государство, однако Москва эти обвинения категорически отрицает.