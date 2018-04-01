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12:43   1 Апреля 2018
Весь мир
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Посольство США намерено работать над улучшением отношений с Россией

Посольство США намерено работать над улучшением отношений с Россией

Американское посольство продолжит работу по улучшению отношений с Россией, несмотря на закрытие генерального консульства в Санкт-Петербурге.

Об этом дипломатическая миссия США сообщила в микроблоге в соцсети Twitter:

Как сообщалось ранее, американские дипломаты уже покинули здание генконсульства в Петербурге.

Первая партия российских дипломатов, высланных из США, прибыла из Вашингтона в Москву ранее в воскресенье.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #сша #посольство #политика
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