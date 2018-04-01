Посольство США намерено работать над улучшением отношений с Россией

Американское посольство продолжит работу по улучшению отношений с Россией, несмотря на закрытие генерального консульства в Санкт-Петербурге.

Об этом дипломатическая миссия США сообщила в микроблоге в соцсети Twitter:

Теперь консульство закрыто, но наша работа ради улучшения американо-российских отношений продолжается. pic.twitter.com/FM3NvNqomF — Посольство США в РФ (@USEmbRu) April 1, 2018

Как сообщалось ранее, американские дипломаты уже покинули здание генконсульства в Петербурге.

Первая партия российских дипломатов, высланных из США, прибыла из Вашингтона в Москву ранее в воскресенье.