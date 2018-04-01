МЧС призывает изменить порядок проведения проверок в торговых центрах

Министерство чрезвычайных ситуаций России разработало предложения, предполагающие изменения порядка проведения проверок противопожарного состояния торговых центров.

Об этом сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС РФ Ринат Еникеев, слова которого приводит RT.

Он отметил, что в ведомстве были разработаны предложения по изменению федерального закона «О защите прав предпринимателей», что разрешает государственному пожарному надзору проверять противопожарное состояние всего здания, а не только деятельность юридических лиц и частных предпринимателей. Кроме того, предлагается проводить проверки торговых центров не реже одного раза в год, а также сделать их внезапными.