Министр финансов Украины заработал почти 22 тысячи долларов в 2017 году

Министр финансов Украины Александр Данилюк задекларировал 579 тысяч 800 гривен ( более миллиона 200 тысяч рублей) зарплаты за 2017 год.

Согласно декларации, на банковском счете Данилюка хранится более трех тысяч долларов и около 88 тысяч долларов на общем счете с супругой Ольгой. Министр финансов Украины задекларировал 115 тысяч долларов ( более шести миллионов 500 тысяч рублей) наличных.

Александр и Ольга Данилюк владеют жилым домом общей площадью 290 квадратных метров, землей под Киевом и кроссовером BMW X5 2008 года выпуска.