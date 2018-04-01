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 МИД Германии счел «сигналом единства» высылку российских дипломатов из стран ЕС

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 МИД Германии счел «сигналом единства» высылку российских дипломатов из стран ЕС

МИД Германии счел «сигналом единства» высылку российских дипломатов из стран ЕС
12:25   1 Апреля 2018
Весь мир
152

МИД Германии счел «сигналом единства» высылку российских дипломатов из стран ЕС

МИД Германии счел «сигналом единства» высылку российских дипломатов из стран ЕС

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас уверен, что страны Запада готовы к диалогу с Россией несмотря на взаимную высылку дипломатов из-за дела Сергея Скрипаля.

 

«Одновременно нам нужна Россия как партнер, в частности для урегулирования региональных конфликтов», — сообщил он в интервью Bild.

Запад, по словам Мааса, надеется, что сторонам «удастся постепенно восстановить доверие, если и Россия со своей стороны к этому готова». Однако министр подчеркнул, что в последние годы доверие к РФ было утрачено, а реакцию стран Евросоюза на инцидент в британском Солсбери можно считать «сигналом единства».

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Автор: Алла Ларионова
#россия #евросоюз #политика #мид германии #маас
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