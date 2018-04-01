МИД Германии счел «сигналом единства» высылку российских дипломатов из стран ЕС

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас уверен, что страны Запада готовы к диалогу с Россией несмотря на взаимную высылку дипломатов из-за дела Сергея Скрипаля.

«Одновременно нам нужна Россия как партнер, в частности для урегулирования региональных конфликтов», — сообщил он в интервью Bild.

Запад, по словам Мааса, надеется, что сторонам «удастся постепенно восстановить доверие, если и Россия со своей стороны к этому готова». Однако министр подчеркнул, что в последние годы доверие к РФ было утрачено, а реакцию стран Евросоюза на инцидент в британском Солсбери можно считать «сигналом единства».