Адвокаты обжалуют решение Украины по аресту крымского судна «Норд»
Украина нарушает международные нормы, удерживая экипаж крымского рыболовецкого судна «Норд».
Об этом сообщил крымский вице-премьер Игорь Михайличенко, который занимается вопросом освобождения крымчан.
Задержание судна с флагом РФ произошло 25 марта в Азовском море с 10-ю членами экипажа, все являются россиянами. Украинский суд арестовал судно в пятницу.
Судовладелец заявил о противоправности задержания судна, а действия украинских пограничников расценил как представляющие опасность для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма открыло уголовное дело.
Как сообщил Михайличенко, вопрос возвращения крымчан в Россию прорабатывается совместно с МИД России, украинская сторона ведет себя некорректно.