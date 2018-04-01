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12:22   1 Апреля 2018
Россия
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Адвокаты обжалуют решение Украины по аресту крымского судна «Норд»

Адвокаты обжалуют решение Украины по аресту крымского судна «Норд»

Украина нарушает международные нормы, удерживая экипаж крымского рыболовецкого судна «Норд».

Об этом сообщил крымский вице-премьер Игорь Михайличенко, который занимается вопросом освобождения крымчан.

Задержание судна с флагом РФ произошло 25 марта в Азовском море с 10-ю членами экипажа, все являются россиянами. Украинский суд арестовал судно в пятницу.

Судовладелец заявил о противоправности задержания судна, а действия украинских пограничников расценил как представляющие опасность для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма открыло уголовное дело.

Как сообщил Михайличенко, вопрос возвращения крымчан в Россию прорабатывается совместно с МИД России, украинская сторона ведет себя некорректно.

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Автор: Ольга Шпакова
#суд #украина #крым #арест #политика #судно норд
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