Адвокаты обжалуют решение Украины по аресту крымского судна «Норд»

Украина нарушает международные нормы, удерживая экипаж крымского рыболовецкого судна «Норд».

Об этом сообщил крымский вице-премьер Игорь Михайличенко, который занимается вопросом освобождения крымчан.

Задержание судна с флагом РФ произошло 25 марта в Азовском море с 10-ю членами экипажа, все являются россиянами. Украинский суд арестовал судно в пятницу.

Судовладелец заявил о противоправности задержания судна, а действия украинских пограничников расценил как представляющие опасность для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма открыло уголовное дело.

Как сообщил Михайличенко, вопрос возвращения крымчан в Россию прорабатывается совместно с МИД России, украинская сторона ведет себя некорректно.