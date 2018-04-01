Врио губернатора Кузбасса: Прямое общение с людьми — самое главное

Российский лидер Владимир Путин в воскресенье, 1 апреля, назначил Сергея Цивилева врио губернатора Кемеровской области после отставки Амана Тулеева.

Цивилев обратился к жителям области и пообещал, что реализует инициативы и решения по развитию региона. По его словам, вместе с кемеровчанами определят первостепенные и долгосрочные задачи для будущего Кузбасса.

«Считаю необходимым подчеркнуть — прямое общение с людьми является для меня самым главным», — сказал Цивилев.

Врио губернатора Кузбасса добавил, что только в диалоге с жителями области получится заложить основу для развития. «Вместе мы обязательно добьемся хорошего результата», заключил Цивилев.