Врио губернатора Кузбасса: Прямое общение с людьми — самое главное
Российский лидер Владимир Путин в воскресенье, 1 апреля, назначил Сергея Цивилева врио губернатора Кемеровской области после отставки Амана Тулеева.
Цивилев обратился к жителям области и пообещал, что реализует инициативы и решения по развитию региона. По его словам, вместе с кемеровчанами определят первостепенные и долгосрочные задачи для будущего Кузбасса.
«Считаю необходимым подчеркнуть — прямое общение с людьми является для меня самым главным», — сказал Цивилев.
Врио губернатора Кузбасса добавил, что только в диалоге с жителями области получится заложить основу для развития. «Вместе мы обязательно добьемся хорошего результата», заключил Цивилев.
Путин подписал указ об отставке Тулеева: Временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области назначен Сергей Цивилев, стоявший на митинге на коленях перед кемеровчанами pic.twitter.com/GAASgdZeSk— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) April 1, 2018