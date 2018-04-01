Медведев отметил вклад геологов в развитие российской экономики

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев отметил, что День геолога — профессиональный праздник ученых, инженеров, техников, проходчиков и бурильщиков. Всех, кто посвятил жизнь исследованию земных недр.

По его словам, российское государство занимает одно из первых мест в мире не только по многообразию, но и богатству природных ресурсов. Благодаря профессионализму геологов открываются и осваиваются новые месторождения, развивается экономика страны и работают промышленные предприятия.

«Здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким», — добавил Медведев.