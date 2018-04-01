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11:52   1 Апреля 2018
Россия
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Первый самолет с высланными из США российскими дипломатами прибыл в Москву

Первый самолет с высланными из США российскими дипломатами прибыл в Москву

Дипломатов выслали из США в связи с «делом Скрипаля».

Борт Ил-96 с 46-ю сотрудниками российского дипведомства в Вашингтоне и членами их семей сел во Внуково-2.  Посол России в США проводил коллег и членов их семей.

 

Позже второй самолет доставит в РФ группу дипломатов из Нью-Йорка.

26 марта Соединенные Штаты сообщили о решении выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство России в Сиэтле. 29 марта российская сторона озвучила решение выслать 60 американских дипломатов и закрыть американское генконсульство в Петербурге.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #сша #дипломаты #высылка дипломатов #внуково-2
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