Первый самолет с высланными из США российскими дипломатами прибыл в Москву

Дипломатов выслали из США в связи с «делом Скрипаля».

Борт Ил-96 с 46-ю сотрудниками российского дипведомства в Вашингтоне и членами их семей сел во Внуково-2. Посол России в США проводил коллег и членов их семей.

Позже второй самолет доставит в РФ группу дипломатов из Нью-Йорка.

26 марта Соединенные Штаты сообщили о решении выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство России в Сиэтле. 29 марта российская сторона озвучила решение выслать 60 американских дипломатов и закрыть американское генконсульство в Петербурге.