Облсовету Кузбасса представят врио губернатора Цивилева в понедельник
Депутатов Кемеровского областного совета пригласили на сессию в понедельник, 2 апреля, где представят временно исполняющего обязанности губернатора региона Сергея Цивилева.
Российский лидер Владимир Путин в воскресенье, 1 апреля, принял досрочную отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Врио главы региона назначили заместителя по промышленности, транспорту и потребительскому рынку Сергея Цивилева.
Депутат облсовета Кузбасса объяснил, что региональный парламент не утверждает врио губернатора Кемеровской области, поэтому Цивилева просто представят сессии. По словам депутата, Цивилев встречался с президентом РФ, и в назначении его кандидатуры на этот пост нет «ничего удивительного».
Путин подписал указ об отставке Тулеева: Временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области назначен Сергей Цивилев, стоявший на митинге на коленях перед кемеровчанами pic.twitter.com/GAASgdZeSk— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) April 1, 2018