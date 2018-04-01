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11:13   1 Апреля 2018
Россия
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Облсовету Кузбасса представят врио губернатора Цивилева в понедельник

Облсовету Кузбасса представят врио губернатора Цивилева в понедельник

Депутатов Кемеровского областного совета пригласили на сессию в понедельник, 2 апреля, где представят временно исполняющего обязанности губернатора региона Сергея Цивилева.

Российский лидер Владимир Путин в воскресенье, 1 апреля, принял досрочную отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Врио главы региона назначили заместителя по промышленности, транспорту и потребительскому рынку Сергея Цивилева.

Депутат облсовета Кузбасса объяснил, что региональный парламент не утверждает врио губернатора Кемеровской области, поэтому Цивилева просто представят сессии. По словам депутата, Цивилев встречался с президентом РФ, и в назначении его кандидатуры на этот пост нет «ничего удивительного».

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Автор: Анатолий Кубарев
#кузбасс #кемеровская область #тулеев #облсовет #цивилев
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