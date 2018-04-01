Мы в соц.сетях:
Цивилев пообещал строго наказать виновных в трагедии в Кемерове

Цивилев пообещал строго наказать виновных в трагедии в Кемерове

 Облсовету Кузбасса представят врио губернатора Цивилева в понедельник

Облсовету Кузбасса представят врио губернатора Цивилева в понедельник
Украина намерена ввести санкции против крымских музеев

Украина намерена ввести санкции против крымских музеев

 СБУ внесла в персоны нон грата высланных из США российских дипломатов

СБУ внесла в персоны нон грата высланных из США российских дипломатов
Латвийский депутат призвал не бояться учений РФ в Балтийском море

Латвийский депутат призвал не бояться учений РФ в Балтийском море

МИД Австралии предупредил граждан об «антизападных настроениях» в РФ

МИД Австралии предупредил граждан об «антизападных настроениях» в РФ
Цивилев пообещал строго наказать виновных в трагедии в Кемерове

Цивилев пообещал строго наказать виновных в трагедии в Кемерове

 Облсовету Кузбасса представят врио губернатора Цивилева в понедельник

Облсовету Кузбасса представят врио губернатора Цивилева в понедельник
Украина намерена ввести санкции против крымских музеев

Украина намерена ввести санкции против крымских музеев

 СБУ внесла в персоны нон грата высланных из США российских дипломатов

СБУ внесла в персоны нон грата высланных из США российских дипломатов
Латвийский депутат призвал не бояться учений РФ в Балтийском море

Латвийский депутат призвал не бояться учений РФ в Балтийском море

МИД Австралии предупредил граждан об «антизападных настроениях» в РФ

МИД Австралии предупредил граждан об «антизападных настроениях» в РФ
11:18   1 Апреля 2018
Россия
41

Цивилев пообещал строго наказать виновных в трагедии в Кемерове

Цивилев пообещал строго наказать виновных в трагедии в Кемерове

Виновные в пожаре понесут строжайшее наказание, заявил врио главы Кемеровской области Сергей Цивилев.

Ранее губернатор Кемеровской области Аман Тулеев попросил у президента РФ досрочно освободить его от полномочий. Владимир Путин подписал указ об отставке Тулеева 1 апреля.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Жертвами инцидента стали 64 человека. Также при пожаре пострадали 76 человек.

Происшествие расследуют 100 следователей СКР. Уже арестовали пять человек. Глава СК России Александр Бастрыкин накануне заявил, что предполагается задержание новых фигурантов по делу о пожаре.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#путин #пожар #кемерово #тулеев #цивилев #зимняя вишня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Кто такой врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев Россия
Кто такой врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев
Президент Российской Федерации Владимир Путин 1 апреля подписал прошение об отставке губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.
10:36   1 Апреля 2018
116
Народ против Евгения Вольнова. Эксперт оценил шансы на блокировку канала пранкера Россия

Народ против Евгения Вольнова. Эксперт оценил шансы на блокировку канала пранкера

19:40   30 Марта 2018
206
Ниточки тянутся к США. Франция поддержит курдских террористов вопреки позиции Турции Весь мир

Ниточки тянутся к США. Франция поддержит курдских террористов вопреки позиции Турции

18:21   30 Марта 2018
198
Страсти по-украински. Один агент «Вашингтона» вонзил нож в спину другого агента «Вашингтона» Ближнее зарубежье

Страсти по-украински. Один агент «Вашингтона» вонзил нож в спину другого агента «Вашингтона»

18:03   30 Марта 2018
7924
Новости smi2.ru
За гранью человеческого: РКН должен заблокировать аккаунт украинского блогера Вольнова

За гранью человеческого: РКН должен заблокировать аккаунт украинского блогера Вольнова

 Грудинин берется за экологию, забыв о пайщиках

Грудинин берется за экологию, забыв о пайщиках

 СМИ обнародовали решение Киева о прекращении экономического сотрудничества с РФ

СМИ обнародовали решение Киева о прекращении экономического сотрудничества с РФ

 Пошлину на экспорт нефти из России снизили на 8,1 доллара

Пошлину на экспорт нефти из России снизили на 8,1 доллара