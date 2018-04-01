Цивилев пообещал строго наказать виновных в трагедии в Кемерове

Виновные в пожаре понесут строжайшее наказание, заявил врио главы Кемеровской области Сергей Цивилев.

Ранее губернатор Кемеровской области Аман Тулеев попросил у президента РФ досрочно освободить его от полномочий. Владимир Путин подписал указ об отставке Тулеева 1 апреля.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Жертвами инцидента стали 64 человека. Также при пожаре пострадали 76 человек.

Происшествие расследуют 100 следователей СКР. Уже арестовали пять человек. Глава СК России Александр Бастрыкин накануне заявил, что предполагается задержание новых фигурантов по делу о пожаре.