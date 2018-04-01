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10:39   1 Апреля 2018
Россия
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Деревообрабатывающий завод загорелся в Ленобласти

Деревообрабатывающий завод загорелся в Ленобласти

Инцидент произошел рано утром в деревне Чудцы в Бокситогорском районе.

Огонь охватил складское здание, сообщает источник ИА «Политика сегодня».

На месте пожара работают четыре дежурные смены пожарно-спасательных частей Ленобласти, служба пожаротушения Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по области, а также оперативная группа Бокситогорского пожарно-спасательного гарнизона. Также в ликвидации возгорания принимают участие добровольцы из поселка Ефимовский.

Известно, что площадь горения составляет 400 квадратных метров. Пожарным пока не удалось локализовать пожар.

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Автор: Ольга Шпакова
#пожар #происшествия #завод #ленобласть
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