Деревообрабатывающий завод загорелся в Ленобласти

Инцидент произошел рано утром в деревне Чудцы в Бокситогорском районе.

Огонь охватил складское здание, сообщает источник ИА «Политика сегодня».

На месте пожара работают четыре дежурные смены пожарно-спасательных частей Ленобласти, служба пожаротушения Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по области, а также оперативная группа Бокситогорского пожарно-спасательного гарнизона. Также в ликвидации возгорания принимают участие добровольцы из поселка Ефимовский.

Известно, что площадь горения составляет 400 квадратных метров. Пожарным пока не удалось локализовать пожар.