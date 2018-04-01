МИД Австралии предупредил граждан об «антизападных настроениях» в РФ
Министерство иностранных дел Австралии призвало граждан, путешествующих по России, внимательно следить за безопасностью.
По информации МИД, из-за повышенной политической напряженности австралийцев предупреждают о возможных «антизападных настроениях» в РФ. Дипломаты посоветовали австралийцам, путешествующим по России, сохранять бдительность, избегать протестов или демонстраций.
«Избегайте публичного комментирования политических событий», — говорится в сообщении МИД Австралии.