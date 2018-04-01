Выборы нового губернатора Кемеровской области пройдут 9 сентября

Выборы главы Кемеровской области состоятся в единый день голосования.

Об этом заявил член Центризбиркома РФ Евгений Шевченко. Кемеровский областной совет народных депутатов в период с 31 мая по 10 июня назначит выборы губернатора Кемеровской области на 9 сентября 2018 года, уточнил он, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что глава Кемеровской области Аман Тулеев принял решение подать в отставку.

«Я подал президенту прошение об отставке, потому что работать дальше с таким тяжелейшим грузом ну нельзя»: Тулеев поклонился землякам и ушел pic.twitter.com/9d7s0Q5SKy — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) April 1, 2018

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о его досрочном уходе с должности.