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10:20   1 Апреля 2018
Россия
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Выборы нового губернатора Кемеровской области пройдут 9 сентября

Выборы нового губернатора Кемеровской области пройдут 9 сентября

Выборы главы Кемеровской области состоятся в единый день голосования.

Об этом заявил член Центризбиркома РФ Евгений Шевченко. Кемеровский областной совет народных депутатов в период с 31 мая по 10 июня назначит выборы губернатора Кемеровской области на 9 сентября 2018 года, уточнил он, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что глава Кемеровской области Аман Тулеев принял решение подать в отставку.

 

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о его досрочном уходе с должности.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #путин #губернатор #политика #кемеровская область #тулеев
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