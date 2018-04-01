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10:36   1 Апреля 2018
Россия
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Кто такой врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев

Кто такой врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев

Президент Российской Федерации Владимир Путин 1 апреля подписал прошение об отставке губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

Временно исполняющим обязанности главы региона назначен заместитель Тулеева Сергей Цивилев, сообщила пресс-служба Кремля. Он будет руководить Кемеровской областью до того, как в должность вступит лицо, избранное на выборах губернатора. Они состоятся в единый день голосования 9 сентября 2018 года.

В последние трагические для области дни в связи с гибельным пожаром в ТЦ «Зимняя вишня» заместитель губернатора Цивилев привлек внимание общественности человечным поступком. Именно он вышел к собравшимся на стихийный митинг горожанам, встал на колени и попросил прощение. При пожаре в кемеровском торговом центре, вспыхнувшем 25 марта, погибли 64 человека. Среди них 41 ребенок. 

Кто такой врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев

Цивилев Сергей Евгеньевич – российский предприниматель, государственный деятель. Родился 21 сентября 1961 года в Мариуполе Донецкой области Украины. В 1978 году окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С. Нахимова в Севастополе. Затем вплоть до 1994 года Цивилев служил в Вооруженных силах СССР (впоследствии – Российской Федерации).

После ухода с военной службы в звании капитана третьего ранга он поступил в Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. В 1999 году получил диплом по специальности «Финансы и кредит».

В 1995-1996 годах занимал должность главы службы безопасности в санкт-петербургском филиале банка «Аэрофлот». С 1997 по 2012 годы руководил юридической компанией «Нортэк».

В 2010 году Цивилев занялся инвестициями в горнодобывающей сфере. В 2012-2013 годах занимал пост заместителя председателя совета директоров в ООО «Колмар» – комплекса угледобывающих предприятий, трейдинговых и логистических организаций, образующих единый цикл добычи, обогащения и отгрузки высококачественного угля, который добывают на месторождениях Нерюнгринского района Республики Саха в Якутии. В 2014 году Сергей Евгеньевич стал генеральным директором компании «Колмар» и владельцем 70 процентов ее акций.

2 марта 2018 года Сергей Цивилев был назначен на должность вице-губернатора Кемеровской области.

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Автор: Авдотья Карамазова
#кемерово #кемеровская область #тулеев #цивилев
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