Путин принял досрочную отставку губернатора Кемеровской области Тулеева

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий губернатора Кемеровской области Амана Тулеева в воскресенье, 1 апреля.

Президент РФ принял досрочную отставку Амана Гумировича по собственному желанию. Указ вступит в силу с даты подписания. Этим же документом назначили временно исполняющим обязанности руководителя региона вице-губернатора Сергея Цивилева.

В понедельник, 5 марта, Аман Тулеев назначил Цивилева заместителем губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку. Ранее Сергей Цивилев занимал пост генерального директора угледобывающей компании «Колмар».