Путин принял досрочную отставку губернатора Кемеровской области Тулеева
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий губернатора Кемеровской области Амана Тулеева в воскресенье, 1 апреля.
Президент РФ принял досрочную отставку Амана Гумировича по собственному желанию. Указ вступит в силу с даты подписания. Этим же документом назначили временно исполняющим обязанности руководителя региона вице-губернатора Сергея Цивилева.
В понедельник, 5 марта, Аман Тулеев назначил Цивилева заместителем губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку. Ранее Сергей Цивилев занимал пост генерального директора угледобывающей компании «Колмар».
«Я подал президенту прошение об отставке, потому что работать дальше с таким тяжелейшим грузом ну нельзя»: Тулеев поклонился землякам и ушел pic.twitter.com/9d7s0Q5SKy— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 1 апреля 2018 г.