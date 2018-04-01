Контракт на ремонт «Адмирала Кузнецова» подпишут в апреле

В составе военно-морского флота РФ есть только один авианосец, точнее тяжелый авианесущий крейсер — «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов». Его эксплуатируют с 1991 года.

В оборонно-промышленном комплексе сообщили, что контракт на ремонт авианесущего крейсера подпишут в апреле. Объем работ определили еще в октябре 2017 года, передает РИА Новости.

«Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» — единственный авианесущий корабль в мире, находящийся в Черном море. Согласно конвенции Монтре, «чистым» авианосцам запрещено проходить через проливы Босфор и Дарданеллы. Однако у «Адмирала Кузнецова» есть ракетное вооружение, поэтому он заявляется как «авианесущий крейсер».