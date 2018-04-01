Южнокорейская компания KIA тайно тестирует новый кроссовер

Фотографии кроссовера от KIA, частично покрытого плотной темной пленкой, разместили в сети.

Автомобиль нашли у офисного здания компании.

По данным СМИ, это как-то связано с серийной версией концепта SP. Его представили в Индии в феврале 2018 года. Предварительно сообщается, что автомобиль предназначен для индийского рынка. Финальная версия дизайна будет отличаться от прототипа. В том числе, поменяют решетки радиатора и фары.

Накануне в Нью-Йорке представили обновленный седан KIA K900 (в России Quoris). Автомобиль выглядит более дорого. Для интерьера салона использовали только премиальные отделочные материалы.