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9:28   1 Апреля 2018
Россия
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Тулеев заявил об отставке после разговора с главой СК РФ

Тулеев заявил об отставке после разговора с главой СК РФ

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев написал российскому лидеру Владимиру Путину прошение об отставке после разговора с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным.

Федеральное агентство новостей сообщает, что председатель СК РФ встречался с Тулеевым перед вылетом в Москву. Они поговорили несколько минут. После этого разговора Аман Гумирович окончательно решил покинуть пост губернатора. 

Александр Бастрыкин прилетал в Кемерово в субботу, 31 марта. Глава СКР посетил народный мемориал у сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» и почтил память жертв. Бастрыкин пообщался с кемеровчанами и заверил, что трагедию расследуют тщательно и объективно. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #политика #бастрыкин #кемеровская область #тулеев
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