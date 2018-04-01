Тулеев заявил об отставке после разговора с главой СК РФ

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев написал российскому лидеру Владимиру Путину прошение об отставке после разговора с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным.

Федеральное агентство новостей сообщает, что председатель СК РФ встречался с Тулеевым перед вылетом в Москву. Они поговорили несколько минут. После этого разговора Аман Гумирович окончательно решил покинуть пост губернатора.

Александр Бастрыкин прилетал в Кемерово в субботу, 31 марта. Глава СКР посетил народный мемориал у сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» и почтил память жертв. Бастрыкин пообщался с кемеровчанами и заверил, что трагедию расследуют тщательно и объективно.