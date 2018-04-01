Тулеев заявил об отставке после разговора с главой СК РФ
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев написал российскому лидеру Владимиру Путину прошение об отставке после разговора с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным.
Федеральное агентство новостей сообщает, что председатель СК РФ встречался с Тулеевым перед вылетом в Москву. Они поговорили несколько минут. После этого разговора Аман Гумирович окончательно решил покинуть пост губернатора.
Александр Бастрыкин прилетал в Кемерово в субботу, 31 марта. Глава СКР посетил народный мемориал у сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» и почтил память жертв. Бастрыкин пообщался с кемеровчанами и заверил, что трагедию расследуют тщательно и объективно.
«Я подал президенту прошение об отставке, потому что работать дальше с таким тяжелейшим грузом ну нельзя»: Тулеев поклонился землякам и ушел pic.twitter.com/9d7s0Q5SKy— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 1 апреля 2018 г.