Меняйло не прокомментировал решение Тулеева покинуть пост губернатора

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию.

Представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло отказался комментировать решение Тулеева покинуть пост губернатора Кемеровской области. По его словам, Аман Гумирович высказал свое решение, передает РИА Новости.

«Комментировать решение губернатора я не могу», — сказал Меняйло.

Тулеев заявил, что считает это решение правильным, осознанным и единственно верным. После пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» работать с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора нельзя. Погибли 64 человека, среди них 41 ребенок.