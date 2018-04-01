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9:06   1 Апреля 2018
Россия
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Меняйло не прокомментировал решение Тулеева покинуть пост губернатора

Меняйло не прокомментировал решение Тулеева покинуть пост губернатора

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию.

Представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло отказался комментировать решение Тулеева покинуть пост губернатора Кемеровской области. По его словам, Аман Гумирович высказал свое решение, передает РИА Новости.

«Комментировать решение губернатора я не могу»,  — сказал Меняйло.

Тулеев заявил, что считает это решение правильным, осознанным и единственно верным. После пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» работать с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора нельзя. Погибли 64 человека, среди них 41 ребенок.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #политика #меняйло #кемеровская область #тулеев
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