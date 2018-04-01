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 Космическая станция «Тяньгун-1» войдет в атмосферу Земли 2 апреля

Космическая станция «Тяньгун-1» войдет в атмосферу Земли 2 апреля
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 Космическая станция «Тяньгун-1» войдет в атмосферу Земли 2 апреля

Космическая станция «Тяньгун-1» войдет в атмосферу Земли 2 апреля
9:18   1 Апреля 2018
Весь мир
38

Космическая станция «Тяньгун-1» войдет в атмосферу Земли 2 апреля

Космическая станция «Тяньгун-1» войдет в атмосферу Земли 2 апреля

Китайская станция начала сходить с орбиты. В понедельник, 2 апреля, она войдет в атмосферу Земли, начнет разрушаться и сгорать. Однако есть вероятность, что некоторые ее части могут обрушиться на территорию планеты.

Такую информацию сообщила Китайская программа пилотируемых космических полетов.

Ранее американская газета The Hill сообщила, что обломки долететь до Земли и упасть на Испанию, Португалию, Францию или Грецию.

Представитель МИД КНР Лу Кан 30 марта сообщил, что вероятность падения крупных элементов станции на территорию стран крайне мала. Китайские власти пообещали проинформировать, если возникнет риск.

Два года назад в китайских СМИ появились заметки, что связь со станцией потеряна. Контроль над ней, скорее всего, утратили из-за израсходованного топлива.  

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Автор: Анастасия Аои
#китай #космос #общество #станция #тяньгун-1
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