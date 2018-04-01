США намерены запрашивать адреса профилей в соцсетях у соискателей виз

Американское правительство собирается обязать предоставлять дополнительные данные, такие как адреса электронной почты или профилей в соцсетях, у подающих заявление на визу США.

Американская пресса сообщала, что администрация президента Соединенных Штатов хочет обязать иностранцев, которые намереваются получить право на постоянное место жительства в США, предоставлять всю информацию использования соцсетей за пять лет. Однако это может коснуться и желающих получить туристическую или другую визу, сообщает ТАСС.

The New York Times сообщила, что Госдепу дали 60 дней, чтобы изучить реакцию общества на это предложение.