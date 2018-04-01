Профессию стенографиста упразднили в России

Российский министр труда и социальной защиты Максим Топилин подписал документ, подтверждающий упразднение профессии стенографиста.

Такое решение приняли из-за невостребованности профессии в наши дни.

Стенография является особым способом письма. Она появилась еще в древние времена и ею продолжали пользоваться еще довольно долго. Специальные знаки и символы, а также сокращения используют, чтобы быстро записывать устную речь.

Первое стенографическое общество учредили 292 года назад в Лондоне, Англия. Однако долго оно не просуществовало. Проводились даже целые международные стенографические конгрессы.