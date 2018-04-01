Пять человек погибли при сходе лавины в Швейцарии
В швейцарских горах из-за схода снежной лавины погибли пять лыжников.
Такую информацию сообщает канал SRF. Происшествие случилось в горах, расположенных выше населенного пункта Фишерталь.
Шестеро лыжников находились на склоне тех гор, когда обрушилась снежная лавина. Один из них смог спастись. Он сообщил сотрудникам местной полиции о происшествии. Сразу же направили вертолет Air Zermatt. Специалисты занимаются поиском тел. Плохие погодные условия усложняют операцию.
Общественность просят соблюдать осторожность из-за погодных условий и предупреждают о высокой опасности схода лавин.