Видеообращение Тулеева, покидающего пост губернатора Кемеровской области, разместили в Сети

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев уходит по собственному желанию. Видеоролик, где он в очередной раз выражает глубокие соболезнования из-за трагедии в торговом комплексе «Зимняя вишня», разместили на видеохостинге YouTube.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на региональную администрацию сообщило, что он уже подал заявление об отставке.

«Уважаемые кузбассовцы, я сделал все, что мог. Встретился с семьями погибших, постарался решить вопросы с оказанием помощи. Еще раз приношу самые глубокие соболезнования. Но надо же жить, дальше жить. Жить, чтобы хранить память о тех, кого мы потеряли», – сказал Тулеев.

Он возглавлял Кемеровскую область 21 год. Тулеев получал свыше 90 процентов голосов во время выборов губернатора. Он покидает пост досрочно. Его полномочия истекали бы только через два с половиной года.

25 марта произошел пожар в ТЦ в Кемерове. Это происшествие стало трагедией для всего российского государства. Согласно последним данным, погибли 64 человека. Около двух третей погибших – дети.

Следователи занимаются проверками и ведут расследование. Глава СК РФ Александр Бастрыкин на встрече с родными и близкими погибших сообщил, что следствие предполагает задержание новых фигурантов по уголовному делу о пожаре.