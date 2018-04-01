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Видеообращение Тулеева, покидающего пост губернатора Кемеровской области, разместили в Сети

Видеообращение Тулеева, покидающего пост губернатора Кемеровской области, разместили в Сети

Губернатор Кемеровской области досрочно покидает свой пост

Губернатор Кемеровской области досрочно покидает свой пост
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При обрушении отеля в Индии погибли девять человек
Видеообращение Тулеева, покидающего пост губернатора Кемеровской области, разместили в Сети

Видеообращение Тулеева, покидающего пост губернатора Кемеровской области, разместили в Сети

Губернатор Кемеровской области досрочно покидает свой пост

Губернатор Кемеровской области досрочно покидает свой пост
Украина намерена ввести санкции против крымских музеев

Украина намерена ввести санкции против крымских музеев

 СБУ внесла в персоны нон грата высланных из США российских дипломатов

СБУ внесла в персоны нон грата высланных из США российских дипломатов
Пять человек погибли при сходе лавины в Швейцарии

Пять человек погибли при сходе лавины в Швейцарии

 При обрушении отеля в Индии погибли девять человек

При обрушении отеля в Индии погибли девять человек
7:53   1 Апреля 2018
Россия
56

Видеообращение Тулеева, покидающего пост губернатора Кемеровской области, разместили в Сети

Видеообращение Тулеева, покидающего пост губернатора Кемеровской области, разместили в Сети

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев уходит по собственному желанию. Видеоролик, где он в очередной раз выражает глубокие соболезнования из-за трагедии в торговом комплексе «Зимняя вишня», разместили на видеохостинге YouTube.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на региональную администрацию сообщило, что он уже подал заявление об отставке.

«Уважаемые кузбассовцы, я сделал все, что мог. Встретился с семьями погибших, постарался решить вопросы с оказанием помощи. Еще раз приношу самые глубокие соболезнования. Но надо же жить, дальше жить. Жить, чтобы хранить память о тех, кого мы потеряли», – сказал Тулеев.

Он возглавлял Кемеровскую область 21 год. Тулеев получал свыше 90 процентов голосов во время выборов губернатора. Он покидает пост досрочно. Его полномочия истекали бы только через два с половиной года.

25 марта произошел пожар в ТЦ в Кемерове. Это происшествие стало трагедией для всего российского государства. Согласно последним данным, погибли 64 человека. Около двух третей погибших – дети. 

Следователи занимаются проверками и ведут расследование. Глава СК РФ Александр Бастрыкин на встрече с родными и близкими погибших сообщил, что следствие предполагает задержание новых фигурантов по уголовному делу о пожаре.

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Автор: Анастасия Аои
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