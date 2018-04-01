Губернатор Кемеровской области досрочно покидает свой пост

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев уходит по собственному желанию.

Он уже подал заявление об отставке, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональную администрацию.

Тулеев возглавил Кемеровскую область 21 год назад. Его неоднократно переизбирали главой региона. При этом всегда он обладал большинством голосов (больше 90 процентов). Его полномочия истекали через два с половиной года.

Агентство сообщает, что задолго до этого говорили о его грядущей отставке. Это связано с тем, что весной прошлого года он ушел в отпуск. Его продлили из-за операции. У Тулеева были проблемы со здоровьем. Однако в августе он снова возобновил свою деятельность.