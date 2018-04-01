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Видеообращение Тулеева, покидающего пост губернатора Кемеровской области, разместили в Сети

Видеообращение Тулеева, покидающего пост губернатора Кемеровской области, разместили в Сети

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Губернатор Кемеровской области досрочно покидает свой пост
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Видеообращение Тулеева, покидающего пост губернатора Кемеровской области, разместили в Сети

Видеообращение Тулеева, покидающего пост губернатора Кемеровской области, разместили в Сети

Губернатор Кемеровской области досрочно покидает свой пост

Губернатор Кемеровской области досрочно покидает свой пост
Украина намерена ввести санкции против крымских музеев

Украина намерена ввести санкции против крымских музеев

 СБУ внесла в персоны нон грата высланных из США российских дипломатов

СБУ внесла в персоны нон грата высланных из США российских дипломатов
Пять человек погибли при сходе лавины в Швейцарии

Пять человек погибли при сходе лавины в Швейцарии

 При обрушении отеля в Индии погибли девять человек

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7:19   1 Апреля 2018
Россия
52

Губернатор Кемеровской области досрочно покидает свой пост

Губернатор Кемеровской области досрочно покидает свой пост

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев уходит по собственному желанию.

Он уже подал заявление об отставке, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональную администрацию.

Тулеев возглавил Кемеровскую область 21 год назад. Его неоднократно переизбирали главой региона. При этом всегда он обладал большинством голосов (больше 90 процентов). Его полномочия истекали через два с половиной года.

Агентство сообщает, что задолго до этого говорили о его грядущей отставке. Это связано с тем, что весной прошлого года он ушел в отпуск. Его продлили из-за операции. У Тулеева были проблемы со здоровьем. Однако в августе он снова возобновил свою деятельность.  

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Автор: Анастасия Аои
#россия #губернатор #отставка #политика #кемерово #кемеровская область #тулеев
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