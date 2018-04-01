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 При обрушении отеля в Индии погибли девять человек

При обрушении отеля в Индии погибли девять человек
Видеообращение Тулеева, покидающего пост губернатора Кемеровской области, разместили в Сети

Видеообращение Тулеева, покидающего пост губернатора Кемеровской области, разместили в Сети

Губернатор Кемеровской области досрочно покидает свой пост

Губернатор Кемеровской области досрочно покидает свой пост
Украина намерена ввести санкции против крымских музеев

Украина намерена ввести санкции против крымских музеев

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Пять человек погибли при сходе лавины в Швейцарии

Пять человек погибли при сходе лавины в Швейцарии

 При обрушении отеля в Индии погибли девять человек

При обрушении отеля в Индии погибли девять человек
7:07   1 Апреля 2018
Весь мир
34

При обрушении отеля в Индии погибли девять человек

При обрушении отеля в Индии погибли девять человек

Обрушение отеля произошло в Индии, в Индауре. В результате погибли по меньшей мере девять человек.

Жертвами стали две женщины и семь мужчин. Не обошлось без пострадавших. Одного из них доставили в больницу. У него тяжелое состояние. Такую информацию сообщает The Asian Age.

В публикации издания сказано, что под завалами и обломками могут находиться около полусотни человек. Точное количество неизвестно. Все силы направлены на спасение людей, оказавшихся в ловушке. Специалисты продолжают операцию.

Причины и обстоятельства происшествия официально не сообщали.

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Автор: Анастасия Аои
#происшествия #индия #общество #обрушение #отель #индаур
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