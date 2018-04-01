Появилась социальная сеть для домашних питомцев

Новая соцсеть предлагает регистрировать своих домашних животных и размещать там только их снимки. В Petzbe уже порядка двух тысяч пользователей. По словам автора приложения, это только начало.

Оно уже доступно в App Store и является бесплатным, сообщает Wired. Приложение обладает довольно дружелюбным интерфейсом. Просматривая странички домашних животных можно отфильтровать их по породам. В нем присутствуют темы, по которым также можно найти что-то более интересное.

Когда Petzbe станет более популярным, создатели приложения надеются начать сотрудничать с центрами спасения животных, оказывая им помощь.