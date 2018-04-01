Российский летчик Ярошенко опасается, что ему «припишут» преступления

Константин Ярошенко стал опасаться, что ему могут «приписать» правонарушения, которые он не совершал, из-за ухудшения российско-американских отношений.

Такую информацию сообщил представитель его защиты Алексей Тарасов.

Летчик находится в тюрьме Соединенных Штатов. 29 марта его обыскали. Все это произошло незапланированно и в довольно грубой форме, сообщает ТАСС. Причины обыска не сообщили. Дипломаты РФ в Соединенных Штатах требуют от тюремной администрации обеспечить права Ярошенко.

Никаких запрещенных вещей у россиянина не нашли. Тем не менее, после этого появились опасения, что ему могут что-то «приписать».