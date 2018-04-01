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Уязвимые для пожаров соцобъекты обнаружили свыше чем в 30 регионах России

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6:06   1 Апреля 2018
Россия
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Уязвимые для пожаров соцобъекты обнаружили свыше чем в 30 регионах России

Уязвимые для пожаров соцобъекты обнаружили свыше чем в 30 регионах России

Центр «Антистихия» сообщил, что высокий риск возникновения возгорания на соцобъектах в 2018 году прогнозируют свыше чем в 30 российских регионах.

Однако в этом году ожидают сохранение положительной динамики снижения числа техногенных пожаров и погибших при них по сравнению с прошлым годом на один или два процента, сообщает РИА «Новости».

25 марта произошел крупномасштабный пожар в кемеровском торговом центре. Он стал трагедией не только для Кемерово, траур объявили по всей территории России. Следователи занимаются проверками и ведут расследование. Глава СК РФ Александр Бастрыкин на встрече с родными и близкими погибших сообщил, что следствие предполагает задержание новых фигурантов по уголовному делу о пожаре и что проверяются все без исключения версии причин пожара.

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Автор: Анастасия Аои
#россия #пожар #происшествия #кемерово #общество
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